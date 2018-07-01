Тарифы на услуги ЖКХ в Крыму с 1 июля 2018 года

С сегодняшнего дня в Крыму вступают в силу новые тарифы на услуги ЖКХ. Традиционные изменения цен происходят 1 июля.

На этот раз они касаются стоимости электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, а также природного газа.

Сколько же придется платить жителям Крыма?

Читайте материал от КерчьИНФО.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2018 года в Крыму

Тарифы на услуги с НДС для населения следующие:

Водоснабжение — 31,55 руб/м3

Водоотведение — 28,84 руб/м3

Тарифы на услуги без НДС для прочих потребителей и бюджетных учреждений:

Водоснабжение — 34,82 руб/м3

Водоотведение — 34,63 руб/м3.

Для населения села Войково тариф на водоснабжение составит 31,55 руб/м3.

Тарифы на газоснабжение с 1 июля 2018 года в Крыму

Также в Крыму выросла цена на природный газ.

Розничная цена для населения в пределах 3500 куб.м. газа в год повыслась с 4 201,7 до 4 451,63, а свыше 3500 куб.м. газа в год — с 8 420,3 до 8 483,81.

При этом стоимость газа на отопление и выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, возрасла с 7 537,5 до 7 827,61.

Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года в Крыму

Помимо этого, увеличилась стоимость электроэнергии.

Для жителей городов тариф поднялся до 2,70 рубля за один киловатт, если объем потребления не превышает 150 киловатт в месяц. Если он составляет от 150 и до 800 киловатт — тариф установлен 3,38 рубля, свыше 800 киловатт цена останется такой же — 4,95 рубля. Такие же цены на электричество будут для жителей поселков городского типа.

В сельской местности стоимость киловатта будет 2,54 рубля, если использовать в месяц до 150 киловатт. Тариф 3,13 рубля за киловатт установлен при потреблении от 150 до 800 киловатт. Если домовладение сжигает более 800 киловатт, то стоимость останется на прежнем уровне — 4,95 рубля.

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