Тарифы ЖКХ в Керчи на 2019 год

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым установил тарифы на различные коммунальные услуги для Керчан в 2019 году. Приказы о назначении новых тарифов появились на их официальном сайте, документы вступят в силу с 1 января. В следующем году стоимость тарифов увеличится, это связано с повышением НДС, которое возрастет от 18% до 20%.

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Тариф на воду в Керчи на 2019 год

С 01 января по 31 декабря:

Водоснабжение с НДС для населения г. Керчь и района с. Войково — 31,55 руб./м3.

Водоотведения с НДС для населения г. Керчь — 30,71 руб./м3.

Тарифы на услуги без НДС для прочих потребителей и бюджетных учреждений в размере:

-Водоснабжение — 34,82 руб./м3

-Водоотведение — 34,63 руб./м3

Тариф на подвоз воды с НДС для населения территорий, где отсутствует централизованное водоснабжение (п. Маяк, п. Глейки, п. Жуковка, п. Героевка, п. Аджимушкай ул. Котовского, ул. Луговая) — 105,52 руб./м3; Включая тариф на питьевую воду для населения — 31,55 руб./м3(с НДС).

Тариф на газ в Керчи на 2019 год

с 1 января 2019 года

До 3500 м³ в год — 4 827,08 рублей;

Свыше 3500 м³ в год — 8 627,48 рублей;

Стоимость газа для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах — 8 200,28 рублей за 1 000 м³.

С 1 июля 2019 года

До 3500 м³ в год — 5 187,11;

Свыше 3500 м³ в год — 8 652,71;

Стоимость газа для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах — 8 475,11 рублей.

Тариф на электричество в Керчи в 2019 году

До 150 кв/ч — 2,74 руб.

От 150 до 800 кв/ч — 3,44 руб.

Выше 800 кв/ч — 5.03 руб.

Для многодетных семей при любом объеме потребления — 2,74 руб.

Тариф на отопление в Керчи на 2019 год

Население за исключением котельной расположенной по адресу индустриальное шоссе 8

С 01 января 2019 года 2 800, 84 рубля на одну гигакалорию

С 01 июля 2019 года 3119, 33 рубля за Гкал

Котельная рассположенная по адресу индустриальное шоссе 8

С 01 января 2019 года 2 776, 19 рубля за Гкал

С 01 июля 2019 года 3119, 33 рубля за Гкал

Ленинский район г. Щелкино

С 01 января 2019 года 2 599, 44 рубля за Гкал

С 01 июля 2019 года 2 599, 44 рубля за Гкал

Тарифы на вывоз мусора в Керчи на 2019 год

Напомним, что вывозом мусора в 2019 году займется компания «Крымэкоресурсы».

С 01 января по 31 декабря 2019 года

население 393,93 рублей за м³; 2 558,89 рубл/т

прочие потребители 319,68 рублей за м³; 2 132,41 руб/т