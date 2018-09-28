Театральная студия «Лицедеи» ищет юных и талантливых актеров

Образцовый коллектив театральная студия «Лицедеи» объявляет набор молодых талантливых ярких харизматичных актеров возраста от 10 до 18 лет.

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В программе обучения коллектива, это занятия по актерскому мастерству, сценическому движению и культуре речи. Занятия проходят в учебно-игровой форме. На них, дети знакомятся с поэзией, литературой и историей театра.

Самой главной целью театра является развитие в детях способностей с помощью театрального искусства.

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