Телефонного мошенника из Керчи поймали в Симферополе

В Симферополе полицейскими был задержан 33-летний житель города Керчи, который подозревается в серии телефонных мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Сотрудникам «Киевской» УМВД России по городу Симферополю стало известно, что задержанный звонил людям почтенного возраста, после чего представлялся им внуком, сыном, братом или кем-то еще из родственников. Задержанный рассказывал им о беде, которая с ним произошла. Затем, голос у него менялся, и он перевоплощался в полицейского, который требовал сумму денег для разрешения всей «ситуации», а после согласия жертвы, он просил перечислить определенную сумму денег на банковский счет.

«Следственным управлением УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину)», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции доказали причастность злоумышленника к семи фактам обмана.

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