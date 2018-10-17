Теракт или массовое убийство в Керчи: трансляция с места происшествия (ВИДЕО)

К колледжу в Керчи продолжает подъезжать военная техника и спецслужбы МЧС. Свидетели говорят о многочисленных погибших.

У здания керченского политеха перекрыли дорогу. Территорию оцепили и радиус постоянно увеличивают.

К колледжу пригнали два автобуса «Нефаз». На месте работают пиротехники и кинологи. Сюда приехал глава Республики Сергей АКСЕНОВ.

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Есть информация, что в здании еще есть заложники. Также, очевидцы рассказывают о многочисленных погибших, которые находятся еще в здании.

В керченские больницы все еще доставляют раненых. Звук сирены еще звучит на керченских улицах.

По последней информации погибло более 20 человек.

Массовое убийство в Керчи. Репортаж с места происшествия

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