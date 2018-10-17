Теракт в Керчи (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

С каждой минутой команда КерчьИНФО узнает всё новые подробности о теракте в Керчи.

В Керченском политехническом колледже прогремела целая серия взрывов. Сначала думали, что взорвался газ, затем выяснилось, что в городе действуют террористы.

Сегодня около 12 часов дня произошел теракт со стрельбой и взрывами. Погибло около 10 человек, еще более 70 пострадало.

12:14 В керченском колледже взорвался газ: есть пострадавшие

«Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок».

12:31 При взрыве в керченском колледже пострадало более 50 человек

Студенты колледжа сообщили, что от сильного хлопка на двух этажах выпали окна.

12:48 Теракт в Керчи? Очевидцы говорят о людях с автоматам

«Сначала началась стрельба из автоматов, затем произошла серия взрывов»

13:17 При теракте в Керчи погибло около 10 человек (ВИДЕО)

«Пострадавшие получили тяжелые травмы головы, живота, нижних конечностей»

13:56 Количество пострадавших при теракте в Керчи выросло до 70 человек (ФОТО)

«На помощь керченским медикам едут скорые с Темрюка»

14:03 В керченском колледже был теракт: один из преступников гуляет по Керчи?

«Они просто заходили по кабинетам во время большой перемены и расстреливали всех, кто попадется»

14:16 В Керчи закрываются образовательные учреждения из-за теракта

«Детей отпускают только с родителями»

14:22 В Керчь едут криминалисты из Москвы

«Криминалисты из Москвы отправились в Керчь для расследования взрыва в политехническом колледже»

14:31 На Крымском мосту увеличили охрану из-за теракта в Керчи

«Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме»

14:53 Керчан просят сдать «отрицательную» кровь для пострадавших при теракте

«Всех керчан до 40 лет с отрицательным резус-фактором просят в скорейшем времени сдать кровь в Городской станции переливания крови (улица Карла Маркса, д. 31)».

15:00 В сети появилась фотография молодого человека с автоматом. Утверждается, что это один из террористов, напавших на Политехнический колледж

15:06 В Керчи вводят ограничения движения транспорта в связи с терактом

15:25 Установлена личность одного из подозреваемых в совершении теракта в Керчи

«Им оказался студент политеха Владислав Росляков 2000 года рождения»

15:29 В Керчи открыта «горячая линия» в связи с терактом

По всем вопросам обращаться по тел. 6-00-50, +79789091135 (ЕДДС).

15:43 Здание керченского колледжа проверила группа спецназа

«После силовиков в здание зашел глава Крыма Сергей Аксенов»

16:40 Первые списки пострадавших в керченском теракте

«Некоторых пострадавших отправили в Симферополь, Ленино и Темрюк»

17:00 Теракт или массовое убийство в Керчи: трансляция с места происшествия

«По последней информации погибло более 20 человек»

17:30 От присутствующих возле колледжа поступило сообщение о звуке выстрела

«По неподтвержденной информации, в здании политеха находятся заложники»

18:18 ОФИЦИАЛЬНО: взрыв в Керчи — не теракт!

«Следственный комитет переквалифицировали дело по факту взрыва и стрельбы в Керчи»

18:19 Глава Крыма рассказал о происходящем в Керчи

«Сергей АКСЁНОВ прокомментировал увиденное им самим на территории Керченского политехнического колледжа»

19:02 Родственники пострадавших в массовом убийстве пытаются пробиться в больницу

«В больницу удалось пройти примерно 10 родственникам пострадавших»

19:41 В Крым прибыл ИЛ-76 МЧС России с врачами

«Они будут оказывать помощь пострадавшим в ЧС в Керченском политехническом колледже»

20:29 Убийца из Керчи Влад Росляков в детстве издевался над животными (ВИДЕО)

«Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками»

20:39 В Крыму объявлен трехдневный траур

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