«Террористы» и их «заложники» в Керченском проливе

В этот вторник в Керченском проливе пройдут учения по обезвреживанию условных террористов. Об этом со ссылкой на пресс-службу крымского Погрануправления ФСБ РФ пишет РИА Новости.

«Во вторник стартует практическая часть учений. По легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые мы удовлетворить не можем, поэтому начальник оперативного штаба принимает решение о введении контртеррористической операции. После чего наш спецназ выдвигается к судну для освобождения заложников и нейтрализации террористов», — сказал собеседник агентства.

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Теоретическая часть учений «Вихрь» прошла недавно. К ним были привлечены представители разных силовых ведомств: МЧС, ФСБ, МВД, Росгвардия, Черноморский флот, и пограничники.

Фото: © РИА Новости. Сергей Петросян

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