ТОП-10 интересных мест в Керчи и её окрестностях

Керчь – это поистине уникальный город, ведь он не только является самым древними городом России и носит звание города-героя, стоит на стыке двух морей – Черного и Азовского и является главными воротами в Крым.
Именно поэтому в Керчи и его недалёких окрестностях и находится просто огромнейшее количество разного рода достопримечательностей от которых захватывает дух. Редакция КерчьИНФО отобрала для наших читателей ТОП-10 главных интересных мест Керчи и её окрестностей!
- Гора Митридат.
Первое место занимает самая главная достопримечательность нашего города – Гора Митридат, которая находится в самом центре нашего города. С неё открывается прекрасный вид на саму Керчь и Крымский мост. На вершине горы располагается мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
- Аджимушкайские каменоломни
Данный комплекс искусственных пещер знаменит в первую очередь тем, что в 1942 году здесь держали оборону часть войск Крымского фронта. В 1966 году на месте Аджимушкайских каменоломен был создан подземный музей, который посвящен их обороне.
- Крепость «Керчь»
Данная крепость расположена берегу Керченского пролива и в годы Великой Отечественной войны имела стратегическое значение, как для Советских, так и для немецких войск. Первые укрепления крепости возникли ещё в 1771 году, а окончательно построена она была в XIX веке.
- Пантикапей
Город Пантикапей был основан в конце VII века до нашей эры выходцами из Милета (древнегреческий город в Карии, который находился на западном побережье Малой Азии). Уже чуть позже, Пантикапей входил в состав Боспорского царства. Город был очень богатым и имел мощную систему каменных укреплений, которая превосходила афинскую. Пантикапей был разрушен в III веке нашей эры после нападения готов.
- Чокракское озеро
Данное озеро хоть и располагается в 16 км от Керчи, но его обязательно необходимо посетить, так как полезно своими целебными грязями. Не зря с крымско-татарского языка, Чокрак означает «родник».
- Крепость Еникале
Крепость Еникале является одним из излюбленных мест, которые любят посещать туристы. Она была построена османами еще в XVIII веке на берегу Керченского пролива. Для них она имела стратегическое значение, так как была расположена в самой узкой части пролива и оснащена мощными пушками, которые попросту препятствовали проходу российских кораблей. Хоть в XX веке крепость всячески и пытались реставрировать, но на данный момент она всё равно находится в руинах.
- Царский курган
Данный памятник античной архитектуры был построен в IV векек до нашей эры. Он является усыпальницей одного из правителей Боспорского царства. Все люди, которые когда-либо посещали данное место отмечают его красивый и необычный вход, увидев который у вас точно останется множество вопросов о том, как его возвели в те древние времена.
- Мелек-Чесменский курган
Мелек-Чесменский курган является ещё одним погребальным сооружением IV века до нашей эры, которое находится в центре города, прямо на Керченском автовокзале. На территории музея находится небольшая экспозиция, экскурсия по которой будет довольно интересной. Своё название курган получил из-за речки Мелек-Чесме, которая протекает недалеко от него.
- Храм Святого Иоанна Предтечи
Древняя часть храма была построена ещё в VI веке и по сути является уникальным памятником византийской архитектуры. Помимо этого, церковь Иоанна Предтечи является старейшей на территории Крыма.
- Эльтигенский парус (музей Эльтигенского десанта)
Ещё один памятник героям Великой Отечественной войны, подвиг которых нужно знать – это Эльтигенский парус, который находится в посёлке Героевское. 1-го ноября 1943 года началась Эльтигенская операция, которая являлась отвлекающим манёвром и ознаменовала полномасштабное наступление Советских войск в Крым и последующее его освобождение. На территории мемориального комплекса на сегодняшний момент находится несколько мемориалов, а также музей, в котором вам подробно смогут рассказать о деталях операции.
Вот таким вышел наш список самых интересных мест в Керчи. А как считаете Вы, какие ещё достопримечательности города могут войти в данный ТОП? Делитесь своим мнением в комментариях!