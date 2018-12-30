ТОП-10 интересных мест в Керчи и её окрестностях

Керчь – это поистине уникальный город, ведь он не только является самым древними городом России и носит звание города-героя, стоит на стыке двух морей – Черного и Азовского и является главными воротами в Крым.

Именно поэтому в Керчи и его недалёких окрестностях и находится просто огромнейшее количество разного рода достопримечательностей от которых захватывает дух. Редакция КерчьИНФО отобрала для наших читателей ТОП-10 главных интересных мест Керчи и её окрестностей!

Гора Митридат.

Первое место занимает самая главная достопримечательность нашего города – Гора Митридат, которая находится в самом центре нашего города. С неё открывается прекрасный вид на саму Керчь и Крымский мост. На вершине горы располагается мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Аджимушкайские каменоломни

Данный комплекс искусственных пещер знаменит в первую очередь тем, что в 1942 году здесь держали оборону часть войск Крымского фронта. В 1966 году на месте Аджимушкайских каменоломен был создан подземный музей, который посвящен их обороне.

Крепость «Керчь»

Данная крепость расположена берегу Керченского пролива и в годы Великой Отечественной войны имела стратегическое значение, как для Советских, так и для немецких войск. Первые укрепления крепости возникли ещё в 1771 году, а окончательно построена она была в XIX веке.

Пантикапей

Город Пантикапей был основан в конце VII века до нашей эры выходцами из Милета (древнегреческий город в Карии, который находился на западном побережье Малой Азии). Уже чуть позже, Пантикапей входил в состав Боспорского царства. Город был очень богатым и имел мощную систему каменных укреплений, которая превосходила афинскую. Пантикапей был разрушен в III веке нашей эры после нападения готов.

Чокракское озеро

Данное озеро хоть и располагается в 16 км от Керчи, но его обязательно необходимо посетить, так как полезно своими целебными грязями. Не зря с крымско-татарского языка, Чокрак означает «родник».

Крепость Еникале

Крепость Еникале является одним из излюбленных мест, которые любят посещать туристы. Она была построена османами еще в XVIII веке на берегу Керченского пролива. Для них она имела стратегическое значение, так как была расположена в самой узкой части пролива и оснащена мощными пушками, которые попросту препятствовали проходу российских кораблей. Хоть в XX веке крепость всячески и пытались реставрировать, но на данный момент она всё равно находится в руинах.

Царский курган

Данный памятник античной архитектуры был построен в IV векек до нашей эры. Он является усыпальницей одного из правителей Боспорского царства. Все люди, которые когда-либо посещали данное место отмечают его красивый и необычный вход, увидев который у вас точно останется множество вопросов о том, как его возвели в те древние времена.

Мелек-Чесменский курган

Мелек-Чесменский курган является ещё одним погребальным сооружением IV века до нашей эры, которое находится в центре города, прямо на Керченском автовокзале. На территории музея находится небольшая экспозиция, экскурсия по которой будет довольно интересной. Своё название курган получил из-за речки Мелек-Чесме, которая протекает недалеко от него.

Храм Святого Иоанна Предтечи

Древняя часть храма была построена ещё в VI веке и по сути является уникальным памятником византийской архитектуры. Помимо этого, церковь Иоанна Предтечи является старейшей на территории Крыма.

Эльтигенский парус (музей Эльтигенского десанта)

Ещё один памятник героям Великой Отечественной войны, подвиг которых нужно знать – это Эльтигенский парус, который находится в посёлке Героевское. 1-го ноября 1943 года началась Эльтигенская операция, которая являлась отвлекающим манёвром и ознаменовала полномасштабное наступление Советских войск в Крым и последующее его освобождение. На территории мемориального комплекса на сегодняшний момент находится несколько мемориалов, а также музей, в котором вам подробно смогут рассказать о деталях операции.

Вот таким вышел наш список самых интересных мест в Керчи. А как считаете Вы, какие ещё достопримечательности города могут войти в данный ТОП? Делитесь своим мнением в комментариях!