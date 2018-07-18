Топ 30 интересных и красивых для посещения мест в Москве

Топ 30 интересных и красивых для посещения мест в Москве

Это Блог Москвички в Крыму , привет )

Сегодня расскажу топ мест в Москве , которые я бы рекомендовала посетить .
Ибо Красная Площадь — это , конечно , классно… Но кроме нее есть куча красивых и интересных мест )
Собственно , москвичи на ней не бывают годами ( если только не работают рядом ).

В сегодняшнем посту не будет о торговых центрах , местах шоппинга , боулингах, ночных клубах , стадионах, кафе и ресторанах. Если будет интересно — напишите в комментариях , я подготовлю статью )

Как добраться :
Открываете яндекс или любые карты , забиваете название .

На машине :
едете по навигатору ( спасибо , Кэп)

На такси :
тыкаете таксисту в экран и показываете куда ( возможно , придётся самостоятельно набрать в его навигаторе , если таксист не говорит по- русски)

На общественном транспорте :
Находите в яндекс / Гугл картах нужную улицу , смотрите рядом ближайшую станцию метрополитена , заходите в метро, покупаете билет ( лучше сразу на несколько десяток поездок , так дешевле) и едете до нужной станции метро ( везде в вагонах и на станциях есть понятнейшие карты и указатели , в крайнем случае , спросите у людей )

Итак , мое любимое ( конечно , не весь список , но на первые несколько дней вам точно хватит. Захотите ещё — пишите мне ):

Красивые улочки Москвы :

1. Пятницкая ( просто моя любовь по ряду причин )
2. Остоженка
3. Бахрушина
4. Маросейка
5. Мясницкая
6. Никольская ( после ЧМ , конечно, место попсовое, но все равно красивое )
7. Ильинка
8. Новокузнецкая
9. Малая и Большая Ордынка
10. Кузнецкий мост
11. Большая Дмитровка
12. Сретенский Бульвар

Прекрасные для прогулок , пикников и фотосессий парки:

13. Кусково
( м. Выхино, Рязанский Проспект , Новогиреево)

14. Нескучный сад
( м.Ленинский проспект, Октябрьская)

15. Царицыно
(м. Царицыно, Орехово)

16. Парк Культуры ( Горького)
( м. Парк Культуры , Октябрьская)

17. Музеон
(М. Октябрьская)

18. Эрмитаж
( м. Чеховская, Тверская, Цветной бульвар)

19. ВДНХ
(м.ВДНХ)

Музеи и галереи:

20. Третьяковская галерея
( м.Третьяковская, Лаврушинский переулок,10)

21. Пушкинский музей
( м. Кропоткинская, ул.Волхонка,12)

22. Музей Булгакова
(м. Маяковская, ул. Большая Садовая,д.10)

23. Галерея на Крымском Валу
( филиал Третьяковки, улица Крымский Вал,10)

24. Музей Современного Искусства
(м.Чеховская, ул.Петровка,25)

Театры :

25. МХАТ
(м.Пушкинская, Тверской бульвар,22)

26. Современник
(м.Чистые пруды, Чистопрудный бульвар, 19,стр1)

27. Театральная студия Женовача
( м. Таганская, ул. Станиславского, 21,стр7)

28. Табакерка
(м. Чистые Пруды, ул. Чаплыгина, 1а, стр.1)

29. Вахтангова
( м. Арбатская, Смоленская, ул. Арбат,26)

30. Театр «Человек»
( м. Баррикадная, Скатертный переулок, 23а)

Я бы, конечно , ещё отдельно написала 7 Высоток Москвы ( Сталинские Высотки ) , величественные и прекрасные , но их можно будет увидеть , гуляя по вышеуказанным местам.

Ну и , мой любимый район Замоскворечье , прекрасен в любую погоду , всегда и везде .

А вы где были в Москве , рассказывайте ?)
Красная Площадь и Москва-Сити?)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 37