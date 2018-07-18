Топ 30 интересных и красивых для посещения мест в Москве

Это Блог Москвички в Крыму , привет )

Сегодня расскажу топ мест в Москве , которые я бы рекомендовала посетить .

Ибо Красная Площадь — это , конечно , классно… Но кроме нее есть куча красивых и интересных мест )

Собственно , москвичи на ней не бывают годами ( если только не работают рядом ).

В сегодняшнем посту не будет о торговых центрах , местах шоппинга , боулингах, ночных клубах , стадионах, кафе и ресторанах. Если будет интересно — напишите в комментариях , я подготовлю статью )

Как добраться :

Открываете яндекс или любые карты , забиваете название .

На машине :

едете по навигатору ( спасибо , Кэп)

На такси :

тыкаете таксисту в экран и показываете куда ( возможно , придётся самостоятельно набрать в его навигаторе , если таксист не говорит по- русски)

На общественном транспорте :

Находите в яндекс / Гугл картах нужную улицу , смотрите рядом ближайшую станцию метрополитена , заходите в метро, покупаете билет ( лучше сразу на несколько десяток поездок , так дешевле) и едете до нужной станции метро ( везде в вагонах и на станциях есть понятнейшие карты и указатели , в крайнем случае , спросите у людей )

Итак , мое любимое ( конечно , не весь список , но на первые несколько дней вам точно хватит. Захотите ещё — пишите мне ):

Красивые улочки Москвы :

1. Пятницкая ( просто моя любовь по ряду причин )

2. Остоженка

3. Бахрушина

4. Маросейка

5. Мясницкая

6. Никольская ( после ЧМ , конечно, место попсовое, но все равно красивое )

7. Ильинка

8. Новокузнецкая

9. Малая и Большая Ордынка

10. Кузнецкий мост

11. Большая Дмитровка

12. Сретенский Бульвар

Прекрасные для прогулок , пикников и фотосессий парки:

13. Кусково

( м. Выхино, Рязанский Проспект , Новогиреево)

14. Нескучный сад

( м.Ленинский проспект, Октябрьская)

15. Царицыно

(м. Царицыно, Орехово)

16. Парк Культуры ( Горького)

( м. Парк Культуры , Октябрьская)

17. Музеон

(М. Октябрьская)

18. Эрмитаж

( м. Чеховская, Тверская, Цветной бульвар)

19. ВДНХ

(м.ВДНХ)

Музеи и галереи:

20. Третьяковская галерея

( м.Третьяковская, Лаврушинский переулок,10)

21. Пушкинский музей

( м. Кропоткинская, ул.Волхонка,12)

22. Музей Булгакова

(м. Маяковская, ул. Большая Садовая,д.10)

23. Галерея на Крымском Валу

( филиал Третьяковки, улица Крымский Вал,10)

24. Музей Современного Искусства

(м.Чеховская, ул.Петровка,25)

Театры :

25. МХАТ

(м.Пушкинская, Тверской бульвар,22)

26. Современник

(м.Чистые пруды, Чистопрудный бульвар, 19,стр1)

27. Театральная студия Женовача

( м. Таганская, ул. Станиславского, 21,стр7)

28. Табакерка

(м. Чистые Пруды, ул. Чаплыгина, 1а, стр.1)

29. Вахтангова

( м. Арбатская, Смоленская, ул. Арбат,26)

30. Театр «Человек»

( м. Баррикадная, Скатертный переулок, 23а)

Я бы, конечно , ещё отдельно написала 7 Высоток Москвы ( Сталинские Высотки ) , величественные и прекрасные , но их можно будет увидеть , гуляя по вышеуказанным местам.

Ну и , мой любимый район Замоскворечье , прекрасен в любую погоду , всегда и везде .

А вы где были в Москве , рассказывайте ?)

Красная Площадь и Москва-Сити?)

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