Топ 30 интересных и красивых для посещения мест в Москве

Это Блог Москвички в Крыму , привет )
Сегодня расскажу топ мест в Москве , которые я бы рекомендовала посетить .
Ибо Красная Площадь — это , конечно , классно… Но кроме нее есть куча красивых и интересных мест )
Собственно , москвичи на ней не бывают годами ( если только не работают рядом ).
В сегодняшнем посту не будет о торговых центрах , местах шоппинга , боулингах, ночных клубах , стадионах, кафе и ресторанах. Если будет интересно — напишите в комментариях , я подготовлю статью )
Как добраться :
Открываете яндекс или любые карты , забиваете название .
На машине :
едете по навигатору ( спасибо , Кэп)
На такси :
тыкаете таксисту в экран и показываете куда ( возможно , придётся самостоятельно набрать в его навигаторе , если таксист не говорит по- русски)
На общественном транспорте :
Находите в яндекс / Гугл картах нужную улицу , смотрите рядом ближайшую станцию метрополитена , заходите в метро, покупаете билет ( лучше сразу на несколько десяток поездок , так дешевле) и едете до нужной станции метро ( везде в вагонах и на станциях есть понятнейшие карты и указатели , в крайнем случае , спросите у людей )
Итак , мое любимое ( конечно , не весь список , но на первые несколько дней вам точно хватит. Захотите ещё — пишите мне ):
Красивые улочки Москвы :
1. Пятницкая ( просто моя любовь по ряду причин )
2. Остоженка
3. Бахрушина
4. Маросейка
5. Мясницкая
6. Никольская ( после ЧМ , конечно, место попсовое, но все равно красивое )
7. Ильинка
8. Новокузнецкая
9. Малая и Большая Ордынка
10. Кузнецкий мост
11. Большая Дмитровка
12. Сретенский Бульвар
Прекрасные для прогулок , пикников и фотосессий парки:
13. Кусково
( м. Выхино, Рязанский Проспект , Новогиреево)
14. Нескучный сад
( м.Ленинский проспект, Октябрьская)
15. Царицыно
(м. Царицыно, Орехово)
16. Парк Культуры ( Горького)
( м. Парк Культуры , Октябрьская)
17. Музеон
(М. Октябрьская)
18. Эрмитаж
( м. Чеховская, Тверская, Цветной бульвар)
19. ВДНХ
(м.ВДНХ)
Музеи и галереи:
20. Третьяковская галерея
( м.Третьяковская, Лаврушинский переулок,10)
21. Пушкинский музей
( м. Кропоткинская, ул.Волхонка,12)
22. Музей Булгакова
(м. Маяковская, ул. Большая Садовая,д.10)
23. Галерея на Крымском Валу
( филиал Третьяковки, улица Крымский Вал,10)
24. Музей Современного Искусства
(м.Чеховская, ул.Петровка,25)
Театры :
25. МХАТ
(м.Пушкинская, Тверской бульвар,22)
26. Современник
(м.Чистые пруды, Чистопрудный бульвар, 19,стр1)
27. Театральная студия Женовача
( м. Таганская, ул. Станиславского, 21,стр7)
28. Табакерка
(м. Чистые Пруды, ул. Чаплыгина, 1а, стр.1)
29. Вахтангова
( м. Арбатская, Смоленская, ул. Арбат,26)
30. Театр «Человек»
( м. Баррикадная, Скатертный переулок, 23а)
Я бы, конечно , ещё отдельно написала 7 Высоток Москвы ( Сталинские Высотки ) , величественные и прекрасные , но их можно будет увидеть , гуляя по вышеуказанным местам.
Ну и , мой любимый район Замоскворечье , прекрасен в любую погоду , всегда и везде .
А вы где были в Москве , рассказывайте ?)
Красная Площадь и Москва-Сити?)