ТОП 5 археологических открытий в Керчи за 2018 год

За 2018 год археологи сделали множество уникальных открытий в Керчи и в ее окрестности. Раскопки проводились из-за строительства железных подходов к мосту, самой железной дороги, и вдоль трассы «Таврида». О самых уникальных находках мы напомним вам сегодня.

Массовое захоронение людей

10 августа археологи рассказали о найденном массовом захоронении людей времен Хазарского каганата. Его обнаружили на Керченском полуострове в некрополе Кыз-Аул.

Скелеты были свалены в кучу, некоторые из них лежали в неестественных позах. Черепа были сильно повреждены. Специалисты уверены, что их жизнь оборвалась одновременно и с их телами не церемонились. Немного позже на этом же некрополе раскопали украшенный рельефами античный склеп, на котором было изображено изображение Геркулеса. Захоронение оказалось разграбленным.

Скелет древнего кита цетотерии

17 августа археологи раскопали скелет древнего кита на в районе ЖД подходов к Крымскому мосту. останки млекопитающего пролежали в геологических слоях около 10 миллионов лет.

Эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию – предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 метров. На ранних стадиях развития эти млекопитающие были меньших размеров. Древний кит, скелет которого обнаружили, вырос почти до 5 метров. Он обитал в Сарматском море, занимавшем в том числе территорию современного Керченского полуострова.

Находки в древнем городище Мирмекии

19 августа, археологи сообщили об уникальных античных предметах, найденных в городище на Карантинном мысе в северной части Керченской бухты.

Археологам удалось откопать керамические амфоры, глиняные марионетки и мраморный торс Зевса – это только малая часть древних артефактов, которые были найдены при раскопках.

Кроме того, 29 августа специалисты нашли древнюю мраморную статую, эпохи эллинизма. Статуя представляет собой мужской торс в одежде. По предположению руководителя экспедиции, голова и ноги статуи, вероятнее всего, были отделены еще в древности.

Статуэтка бога молчания

2 октября на раскопках древнего города Тиритака в южной части современной Керчи обнаружена статуэтка, изображающая бога Гарпократа. Она датируется первым веком до нашей эры, и представляет собой рельефную композицию, изображающую бога молчания с рогом изобилия, двумя сатирами и гусем. Это не все находки данного памятника, также археологи раскопали амфоры, терракоты, керамическая посуда, бронзовые монеты и многие другие уникальные предметы древности.

Уникальная античная усадьба

22 ноября стало известно, что на подходах к Крымскому мосту нашли целую античную усадьбу. Комплекс из 40 помещений и 9 дворов, датируемый концом V — началом III века до н. э., мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.

Жилые и хозяйственные строения плотно примыкали друг к другу и имели глухие внешние стены. Фасады с окнами выходили во внутренние мощеные дворы, вокруг которых группировались все постройки. В западной части комплекса располагался наиболее крупный двор, украшенный галереями и, возможно, колоннадой. Для кровли использовалась дорогая черепица местного производства с клеймами боспорского мастера.