Керчь вошла в топ-5 городов России популярных у туристов на День ВМФ

Севастополь, Санкт-Петербург, Феодосия, Анапа и Керчь – топ 5 городов для празднования Дня ВМФ у туристов. Рейтинг был составлен российским сервисом бронирования Tvil.ru.

«По данным Tvil.ru, туристы потратят на проживание в российских городах в ближайшие выходные от 2,1 до 2,8 тысяч рублей в сутки», — написали на сайте организации.

Самым дорогим городом из всего списка стал Санкт-Петурбург. Люди тратят в день 2,8 тысячи рублей и остаются на 5 ночей. Самым популярным городом стал Севастополь. В среднем люди бронируют места на 9 ночей и тратя при этом почти 2,5 тысячи рублей в сутки. В Феодосии и Анапе в среднем цены совпадают (2,2 тысячи рублей на 10 ночей в первом случае и 2,3 тысячи рублей на 11 ночей во втором).

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Керчь стала самым дешевым местом, где люди могут отдохнуть. В среднем гости нашего города тратят на проживание в день по 2,1 тысячи рублей и остаются у нас на 7 ночей.

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