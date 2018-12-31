ТОП-5 пляжей Керчи и её окрестностей

В прошлом топе мы с Вами уже выяснили, то, почему Керчь – это уникальный город. Теперь время подошло к пляжам, которых хоть и не так много, но они по-своему уникальны!

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Генеральские пляжи

Генеральские пляжи находятся между мысами Казантип и Зюк. Своё название они получили из-за того, что на них очень часто отдыхали военные, у которых были высокие воинские звания. Данная местность известна своей красотой, пустынностью и что немаловажно – живописными пейзажами.

Центральный пляж

Этот пляж является излюбленным местом для отдыха керчан и гостей города, так как пляж оснащён всеми удобствами – в магазинах можно купить прохладительные напитки, перекусить, есть раздевалки и туалеты.

Черепашка

Следующее излюбленное место керчан – это пляж возле Комсомольского парка, который все жители города называют Черепашкой. Своё название пляж получил благодаря скульптуре черепахи, которая находится на нём. Возле пляжа стоят мангалы, он оборудован раздевалками и лавочками.

Молодёжный пляж в районе Войкова

Пляж находится в парке Войкова. Хоть он и не является очень широким, но всё равно пользуется популярностью у керчан. Пляж оснащён всем, что нужно для хорошего отдыха – лавочки, которые установлены в тени, столики и мангалы.

Капканы

Эти дикие пляжи популярны как серди местных жителей, так и среди туристов, которые посещают Керчь. Пляж является одним из самых чистых в городе и привлекает людей своей красотой, мелким песком, а также, что немаловажно – кристально чистой водой.

А какие пляжи по-вашему, входят в топ лучших нашего города? Делитесь своим мнением в комментариях!