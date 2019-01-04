Топ-5 преображений Керчи за 2018 год

Керчь — замечательный город, в котором не получится побывать всего один раз, потому что однажды посетив жемчужину Крыма, хочется возвращаться туда снова и снова.

В 2018 году небольшой уютный городок на востоке Крымского полуострова претерпел ряд изменений.

В прошлом году в нашем городе преображались парки, дворы, дома и улицы. Об этом журналисты КерчьИНФО хотят напомнить своим читателям в ТОПе преображений Керчи за 2018 год.

Комсомольский парк

Летом 2018 года началась реконструкция Комсомольского парка в Керчи.

В обновленном парке планировали заменить все, а также добавить небольшую скульптуру Крымского моста. Маленького аналога одного из самых восхитительных инфраструктурных объектов Крыма в Комсомольском парке пока что нет, зато на его территории находятся красивые вазоны, скамейки, декоративные надписи, огромная и безопасная детская площадка, декоративные растения, система капиллярного полива, польские фонари и даже комфортабельный туалет. По всему парку выложена абсолютно новая красивая плитка.

В этом году планируется второй этап реконструкции Комсомольского парка в Керчи.

Горьковский мост

Горьковский мост — это центральный мост Керчи, который соединяет центр города с районом Войкова. Уже давно керчане жаловались на отвратительное состояние не только дорожного полотна, но и самого моста.

С 1 декабря 2018 года дорожные рабочие перекрыли дорогу по мосту, так как начали долгожданный ремонт. Уже сейчас Горьковский мост заасфальтировали, привели дорогу в порядок.

В ближайшее время в Керчи планируют начать делать капитальный ремонт всего сооружения.

Рыбный корпус

Керчь — город двух морей, город рыбаков. Кроме морей и множества достопримечательностей здесь существует бесподобный рыбный корпус. В нем можно приобрести рыбу на любой вкус и цвет. В рыбном корпусе всегда свежая и вкусная рыбка.

С середины сентября 2018 года часть рыбного корпуса закрыта на ремонт. Его уже заканчивают приводить в порядок в соответствии с нормами торговли. Обновленный зал рассчитан на более чем 50 мест. Здесь завершена облицовка стен и пола кафельной плиткой, зашит потолок, смонтированы две моечных для чистки и разделки рыбы, построено служебное помещение для персонала и т. д. Теперь корпус будет поделен на залы, чтобы осуществлять торговлю вяленой, копченой и свежей рыбой отдельно.

В планах у строителей теперь ремонт второй части рыбного корпуса в Керчи.

Дорога по Будённого

Прошлой зимой в Керчи проводился капитальный ремонт ужасной дороги по улице Буденного.

На время проведения ремонта дорожники перекрыли участок улицы Буденного от кольца на Индустриальном шоссе и до перекрестка с Блюхера, а также временно изменился маршрут общественного транспорта. Большегрузные машины ездили через придомовой проезд.

Несколько месяцев рабочие ремонтировали дорожное полотно по улице Буденного. После ремонта оно не могло не радовать керчан.

Дворы в Керчи

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Керчь на 2018-2022 годы» в нашем маленьком, но таком красивом и уютном городе, отремонтировали 3 двора. Данные придомовые территории находятся на улице Всесоюзной, Ворошилова и Кирова.

Рабочие в трёх керченских дворах установили детские и спортивные площадки, уложили новенькую плитку, поставили комфортные скамейки и урны.

Кроме того, в 2018 году построили несколько новых объектов, таких как дом для заливчан, путепровод на ШГС, спортивные и детские площадки в Керчи. Также сделали в нескольких домах капитальный ремонт, начали приводить в порядок улицу Марата и установили противопожарную сигнализацию в ДК «Корабел».