Топ-5 преображений Керчи за 2018 год

Топ-5 преображений Керчи за 2018 год

Керчь — замечательный город, в котором не получится побывать всего один раз, потому что однажды посетив жемчужину Крыма, хочется возвращаться туда снова и снова.

В 2018 году небольшой уютный городок на востоке Крымского полуострова претерпел ряд изменений.

В прошлом году в нашем городе преображались парки, дворы, дома и улицы. Об этом журналисты КерчьИНФО хотят напомнить своим читателям в ТОПе преображений Керчи за 2018 год.

  • Комсомольский парк

Летом 2018 года началась реконструкция Комсомольского парка в Керчи.

В обновленном парке планировали заменить все, а также добавить небольшую скульптуру Крымского моста. Маленького аналога одного из самых восхитительных инфраструктурных объектов Крыма в Комсомольском парке пока что нет, зато на его территории находятся красивые вазоны, скамейки, декоративные надписи, огромная и безопасная детская площадка, декоративные растения, система капиллярного полива, польские фонари и даже комфортабельный туалет. По всему парку выложена абсолютно новая красивая плитка.

В этом году планируется второй этап реконструкции Комсомольского парка в Керчи.

Торжественное открытие Комсомольского парка в Керчи (ФОТО И ВИДЕО)

  • Горьковский мост

Горьковский мост — это центральный мост Керчи, который соединяет центр города с районом Войкова. Уже давно керчане жаловались на отвратительное состояние не только дорожного полотна, но и самого моста.

С 1 декабря 2018 года дорожные рабочие перекрыли дорогу по мосту, так как начали долгожданный ремонт. Уже сейчас Горьковский мост заасфальтировали, привели дорогу в порядок.

В ближайшее время в Керчи планируют начать делать капитальный ремонт всего сооружения.

В Керчи заасфальтировали Горьковский мост

  • Рыбный корпус

Керчь — город двух морей, город рыбаков. Кроме морей и множества достопримечательностей здесь существует бесподобный рыбный корпус. В нем можно приобрести рыбу на любой вкус и цвет. В рыбном корпусе всегда свежая и вкусная рыбка.

С середины сентября 2018 года часть рыбного корпуса закрыта на ремонт. Его уже заканчивают приводить в порядок в соответствии с нормами торговли. Обновленный зал рассчитан на более чем 50 мест. Здесь завершена облицовка стен и пола кафельной плиткой, зашит потолок, смонтированы две моечных для чистки и разделки рыбы, построено служебное помещение для персонала и т. д.  Теперь корпус будет поделен на залы, чтобы осуществлять торговлю вяленой, копченой и свежей рыбой отдельно.

В планах у строителей теперь ремонт второй части рыбного корпуса в Керчи.

Первый этап ремонта рыбного корпуса на центральном рынке Керчи выполнен на 90%

  • Дорога по Будённого

Прошлой зимой в Керчи проводился капитальный ремонт ужасной дороги по улице Буденного.

На время проведения ремонта дорожники перекрыли участок улицы Буденного от кольца на Индустриальном шоссе и до перекрестка с Блюхера, а также временно изменился маршрут общественного транспорта. Большегрузные машины ездили через придомовой проезд.

Несколько месяцев рабочие ремонтировали дорожное полотно по улице Буденного. После ремонта оно не могло не радовать керчан.

Дорогу на Буденного открыли для проезда

  • Дворы в Керчи

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Керчь на 2018-2022 годы» в нашем маленьком, но таком красивом и уютном городе, отремонтировали 3 двора. Данные придомовые территории находятся на улице Всесоюзной, Ворошилова и Кирова.

Рабочие в трёх керченских дворах установили детские и спортивные площадки, уложили новенькую плитку, поставили комфортные скамейки и урны.

Как успел преобразиться двор в Керчи по улице Кирова (ФОТО)

Кроме того, в 2018 году построили несколько новых объектов, таких как дом для заливчан, путепровод на ШГС, спортивные и детские площадки в Керчи. Также сделали в нескольких домах капитальный ремонт, начали приводить в порядок улицу Марата и установили противопожарную сигнализацию в ДК «Корабел».

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