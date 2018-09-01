Торжественная линейка в честь 1 сентября в школе имени Володи Дубинина (ФОТО)

В специализированной школе №1 имени Володи Дубинина состоялось праздничное торжественное мероприятие, приуроченное Дню знаний.

Ежегодно 1 сентября девочки и мальчики, девушки и юноши празднуют день, который символизирует плавное возвращение в мир школьных знаний и наук — День знаний. Это один из тех удивительных дней, когда душа радуется за то, что у нас растёт достойное поколение.

Учителя и сотрудники образовательных учреждений безумно рады первоклассникам. Школа с улыбкой встречает своих учеников, своих новых и уже подросших детей, она в предвкушении того, когда по её коридорам будет разноситься звонкий смех ребят, а в стенах её кабинетов будут витать в воздухе новые знания и идеи.

Школа №1 имени Володи Дубинина вместе с командой КерчьИНФО от всего сердца поздравляет ребят с Днём знаний!

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