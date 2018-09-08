Торжественное открытие Дня Города прошло в городском культурном центре им. Богатикова

На улице с каждой минутой становится все холоднее из-за шквального ветра, а дождь идет все сильнее, но это не остановило людей от похода на праздничные мероприятия в честь Дня Города Керчи.

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В 10:30 в городском культурном центре имени Богатикова прошло торжественное открытие Дня Города. На нем поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, лучших представителей трудовых коллективов и многих других.

Также, помимо этого, в фойе первого этажа проходил выставочный комплекс «Керчь город мастеров» с участием мастеров декоративно-прикладного искусства города Керчи и Республики Крым и праздничная выставка «Это делает Керчь» с участием предприятий нашего города.

В это же время, на втором этаже проходила выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь — город цветов, город счастья и надежды!».

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