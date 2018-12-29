Торжественное открытие Комсомольского парка в Керчи (ФОТО И ВИДЕО)

Преображение зоны отдыха уже радует керчан.

Завершился первый этап реконструкции Комсомольского парка в Керчи. Новая плитка на аллеях и дорожках, красивые вазоны, скамейки, декоративные надписи, огромная и безопасная детская площадка, декоративные растения, система капиллярного полива, польские фонари и даже комфортабельный туалет.

Сегодня керчан в обновленном Комсомольском парке встречали любимые сказочные герои — Дед Мороз и Снегурочка. Для детей подготовили развлекательную программу.

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Детская площадка сегодня была самым посещаемым местом в Комсомольском парке. Резиновое покрытие больше порадовало родителей. Актуально и зимой, и летом — ни песка, ни грязи, ни луж, да и безопасно.

В следующем году зону Комсомольский парк продолжит свое преображение. С нетерпением ждем нового фонтана, копию Крымского моста и еще много новых интересных объектов.

Торжественное открытие Комсомольского парка в Керчи