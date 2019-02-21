Торжественный спуск: на заводе «Залив» спущено на воду новое судно (ФОТО)

Торжественная церемония спуска нового поисково-спасательного судна на судостроительном заводе «Залив» состоялось сегодня, 21 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба завода «Залив».

Участие в церемонии принял Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ, заместитель командующего Черноморским флотом Александр ОКУНЬ, глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН, Председатель Керченского городского совета Николай ГУСАКОВ, генеральный директор завода «Залив» Игорь ОБРУБОВ.

Поздравляя заводчан с этим праздничным событием, Сергей АКСЕНОВ поблагодарил керченских судостроителей за проделанную работу, отметив, что такие производственные свершения лучше всяких слов подтверждают то, что крымская промышленность развивается.

Особого признания трудовых успехов в день спуска заслужили заливчане – передовики производства, которых Глава Республики поздравил лично, вручив им благодарности и почетные грамоты от Совета министров Крыма.

Значимый вклад судостроительного завода «Залив» в пополнение отечественного флота отметил и заместитель командующего Черноморским флотом Александр ОКУНЬ.

Стоит подчеркнуть, что торжественный спуск судна заводчане приурочили к празднованию Дня Защитника Отечества.

Спуском на воду заводчане переходят к следующему этапу работ на судне — достройке. По словам ответственного сдатчика заказа Эдуарда ЗАРИПОВА, в ближайшее время будут выполнены работы по окончательной центровке главных двигателей и валовой линии на плаву, обстройке помещений и установке мебели.

Выполнение всего комплекса работ идет с точным соблюдением графика.

Торжественный спуск: на заводе «Залив» спущено на воду новое судно (ФОТО)