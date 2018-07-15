Традиции и инновационные технологии — гордость компании «Valetex»

Ивановский текстиль всегда ценился и ценится очень высоко. Однако выбрать «своего» производителя не так-то просто, ведь составить полное представление о той или иной компании заочно, да еще и за ограниченное количество времени довольно сложно.

Почему стоит доверять компании «Валетекс»?

В ряду прочих производителей текстиля особенно выделяется компания Valetex. Она, как и другие представители швейного производства города Иваново, занимается изготовлением разнообразного домашнего текстиля — подушек, пледов, постельного белья, матрасов, халатов, полотенец и т.д. Но при всем при этом она выгодно отличается от своих конкурентов.

Прежде всего, компания Валетекс — очень опытный производитель, занимающийся производством текстиля уже более 17 лет. За это время компания постоянно улучшает качество производимой продукции и расширяет ассортимент, чутко отслеживая модные тенденции и изменения в требованиях современного рынка. Специалисты компании никогда не останавливаются на достигнутом, они каждый день учатся новому и осваивают новые технологии.

Компания Valetex все этапы производство выполняет своими силами, на своих производственных мощностях. Каждый этап, начиная с закупки сырья и заканчивая разработкой дизайна и выпуском каждой вещи, — тщательно продумывается и контролируется.

Не стоит думать, что при всем уважении традиций швейное производство на компании осталось на уровне временной отметки конца 90-ых годов. Оборудования для производства текстиля компания закупает в Европе, Японии и Китае, которые являются признанными лидерами в этой области. Здесь вы также не увидите привычных швейных машин, которые многие помнят еще из детства — швейное оборудование здесь современное и технологичное, на компьютерном управлении.

Самое современное оборудование — компьютеризированные швейные машины, многоигольные станки, стегальные автоматы, текстильные станки под внимательным руководством опытных специалистов в короткие сроки обрабатывают большое количество натурального сырья. которое используется в качестве наполнителей для одеял, подушек, матрасов: среднеазиатский хлопок, нежный верблюжий пух и овечью шерсть, эвкалиптовый и бамбуковый волокна, которые высоко ценятся в странах Азии за их уникальные целебные и согревающие свойства.

Кроме известных натуральных наполнителей, компания Valetex также производит текстильные изделия с современными искусственными утеплителями, например, полиэфирным волокном, холлофайбером, легкофайбером, фибером, которые обладают отличными потребительскими качествами.

Не меньшее внимание, чем наполнителям, при производстве уделяется чехлам изделий, которые потребители оценивают также высоко. Они могут быть изготовлены из сатина, тика, бязи. Компании Валетекс удается сочетать то, что особенно ценят покупатели — инновационные технологии и драгоценные традиции прошлого. В каждой вещи, в каждом одеяле, подушке, пледе, наматраснике или матрасе и взрослый, и ребенок будет чувствовать заботу и любовь, и сон каждого будет крепким, здоровым и сладким.

Компания Valetex по праву гордится своими фирменными одеялами и подушками премиум-класса, в которых натуральный чесаный наполнитель скрыт под качественной хлопковой тканью, плотным тиком или шелковистым сатином, и в которых лучше всего видно то самое сочетание традиций и современности, которые и являются гордостью компании и ее мастеров. Изделия премиум класса ТМ Валетекс — это поистине царский подарок для себя, дорогих вам людей или близких друзей, для которых мы выбираем самое лучшее.

В качестве каждой пошитой вещи компания Валетекс уверена на все сто процентов. Система качества позволяет контролировать все этапы производства, и благодаря этому изделия компании ценятся далеко за пределами области и даже России. При этом покупатели не переплачивают за нужные им вещи, ведь цены остаются более чем доступными, особенно за оптовые партии товаров.

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