Трагедия в Керчи: 30 000 человек проводили погибших в последний путь (ВИДЕО)

Траурная церемония прощания с погибшими в Керчи. Еще один страшный день.

Страшный день — 17 октября 2018 года. Керчь. Второй день, наполненный страхом, горем, скорбью и слезами — день прощания с погибшими в керченском политехническом колледже — 19 октября.

Траурная церемония прошла на главной площади города. Сюда пришли около 30 000 человек. Каждый проникся этим горем. Не было ни одного сердца, которое не плакало в этот день.

Читайте: В Москве разделяют скорбь о погибших в Керчи (ВИДЕО)

Пелена тумана, слово пелена скорби окутала Керчь. По последним данным всего погибших — 21 человек, вклюячая самого Влада РОСЛЯКОВА.

Слов нет ни у участников трагедии, ни у родственников погибших, ни у журналистов. Все, абсолютно каждый из нас плачет душой и горькими следами.

Еще один страшный день в Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.