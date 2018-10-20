Трагедия в Керчи: 30 000 человек проводили погибших в последний путь (ВИДЕО)

Траурная церемония прощания с погибшими в Керчи. Еще один страшный день.
Страшный день — 17 октября 2018 года. Керчь. Второй день, наполненный страхом, горем, скорбью и слезами — день прощания с погибшими в керченском политехническом колледже — 19 октября.
Траурная церемония прошла на главной площади города. Сюда пришли около 30 000 человек. Каждый проникся этим горем. Не было ни одного сердца, которое не плакало в этот день.
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Пелена тумана, слово пелена скорби окутала Керчь. По последним данным всего погибших — 21 человек, вклюячая самого Влада РОСЛЯКОВА.
Слов нет ни у участников трагедии, ни у родственников погибших, ни у журналистов. Все, абсолютно каждый из нас плачет душой и горькими следами.
Еще один страшный день в Керчи