Трагедия в Керчи: где получить бесплатную психологическую помощь?

Подтверждена информация о том, что керчане могут получить бесплатную психологическую помощь.

В связи с произошедшими событиями 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже «Керченский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» предоставляет бесплатные социально-психологические услуги всем нуждающимся. Информация об этом размещена на официальном сайте самого центра. Телефон для записи к психологу: 6-59-82.

Читайте: Траур в Керчи: запланированные ранее мероприятия продолжают отменят

Дополнительно напоминаем, что в Республике Крым работает единый круглосуточный детский «телефон доверия». Здесь специалисты окажут экстренную психологическую помощь любому обратившемуся: +79780000738.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.