Трагедия в Керчи: родственники и друзья проводили погибших в последний путь (ФОТО)

Массовое захоронение после массового расстрела в Керчи. Несколько погибших в трагедии в Керчи похоронено рядом друг с другом.

Сегодня состоялась траурная церемония в память о погибших в трагедии, которая произошла 17 октября 2018 года. После неё керчане отправились на центральное городское кладбище, чтобы проводить в последний путь тех, кого не увидят на улицах города больше никогда.

Задолго до начала процесса захоронения, свою работу начали полицейские и военные. Несколько машин дежурили возле входа на кладбище.

Тысячи людей — скорбящие родственники, друзья погибших и просто неравнодушные керчане — пришли почтить память ни в чем не виноватых детей и взрослых.

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Толпу людей окружили десятки полицейских. Они стояли на каждом шагу.

Одна за другой начали подъезжать машины ритуальной службы и автобусы, на которых приехали участники мероприятия и люди, имеющие непосредственное отношение к трагедии и ее жертвам.

Здесь присутствовали сотрудники специальных служб, руководство Керчи и Крыма, среди которых: глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ, заместитель председателя главы администрации нашего города Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ, председатель городского совета Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ и другие.

На площадке выстроились колонны студентов Керченского государственного морского технологического университета с венками и один из военных отрядов Керчи.

Свои соболезнования выразила директор Керченского политехнического колледжа Ольга ГРЕБЕННИКОВА.

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После отпевания погибших сотрудники МЧС под похоронный марш от военного оркестра опустили гробы в землю и начали процесс захоронения.

У сотрудников и студентов колледжа, пострадавших ребят, присутствующих на похоронах, выступили слёзы. Родственники и друзья погибших плакали навзрыд. Нескольким людям, не справившимся с эмоциями, оказывали прямо на месте медицинскую помощь.

Траурные мероприятия на кладбище уже закончились, однако люди разошлись только спустя час.

Трагедия в Керчи: родственники и друзья проводили погибших в последний путь

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