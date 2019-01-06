Трагедия в Магнитогорске: спасенный из-под завалов мальчик стал дышать самостоятельно

Состояние мальчика, которого эвакуировали из Магнитогорска в Москву после случившегося ЧП, оценивается как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России, пишет РИА новости.

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За последние сутки медикам удалось перевести ребёнка с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание.

«Четверо суток под круглосуточным наблюдением ведущих специалистов московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии находится десятимесячный Ваня Фокин. Состояние мальчика медики оценивают, как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении от пресс-службы.

Самолёт с ребёнком прилетел в Москву во вторник вечером. Мальчика, оказавшегося под завалами, спасло то, что он оказался тепло укутан и находился в тот момент в кроватке.

По данным Минздрава, младенец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, у него серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.