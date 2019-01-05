Трагедия в Магнитогорске: врачи сообщили о положительной динамике у пострадавших

Состояние всех пострадавших людей при взрыве в Магнитогорске стабильное и у них уже наблюдается положительная динамика. Об этом сообщила журналистам в субботу начальник управления здравоохранения Магнитогорска Елена СИМОНОВА, пишет РИА Новости.

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«На сегодняшний день в больницах города находятся четыре пациента — трое взрослых и один ребенок. Состояние этих пациентов стабильное, (оно) ежедневно, ежечасно контролируется. Мы связываемся с министерством здравоохранения и Российской Федерации, и Челябинской области и оговариваем методы лечения в соответствии с протоколами оказания медицинской помощи», — сказала начальник здравоохранения города.

Она подчеркнула, что все пациенты находятся в обычных отделениях, а не в реанимации. Их состояние удовлетворительное. Динамика у всех положительная. Мужчина и женщина уже готовятся к выписке.

«Все жители города Магнитогорск как-то участвуют и стараются облегчить состояние наших пациентов. Нашему маленькому пациенту, который находится в детской больнице, дарят подарки», — отметила Елена СИМОНОВА.

Она отметила, что власти следят за состоянием пациентов, которые были отправлены в больницы Москвы и Челябинска.

«Состояние этих пациентов тоже стабильное и, самое главное, они находятся в надежных руках профессионалов», — уточнила Елена СИМОНОВА.