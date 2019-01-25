Трасса Керчь-Симферополь вновь перекрыта: серьезное ДТП на Багеровской развязке (ВИДЕО)

Череда ДТП на трассе Керчь-Симферополь продолжается.
В Ленинском районе недалеко от села Горностаевка произошла авария. Приблизительно в 18:00 на трассе «Таврида» возле Багеровской развязки на обочине стоит прицеп от грузовика.
Дорога перекрыта в оба конца, организован объезд по багеровской развязке.
«Часть машин, двигающихся из Керчи, не понимает, что трасса перекрыта и упирается в заблокированный участок. Машины, которые едут из Феодосии, упираются в тупик и знак «поворот налево», и объезжают участок, где произошло ДТП», — рассказывают очевидцы.
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По их словам, грузовики и фуры со стороны Керчи, которые уже подъехали к участку ДТП, не могут развернуться и вернуться к объезду. Из-за этого там скопилось очень много транспортных средств. Усугубляет ситуацию отсутствие регулировщиков ДПС.
Подробности аварии неизвестны.
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