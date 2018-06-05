Трасса «Таврида»: Багеровская развязка (видео с квадрокоптера)

Журналисты КерчьИНФО наблюдают за строительством трассы «Таврида» в Крыму. ИНФОкоптер пролетел над развязкой в районе поселка Багерово.

Вооружившись фотоаппаратом и новым летающим ИНФОоператором мы отправились на строительство транспортной развязки трассы «Таврида» возле поселка Багерово. Здесь уже готова эстакада — все опоры и надвижка.Сверху хорошо видно направления дорог — в сторону Багерово и Ивановки.

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Во время съемок работы не велись. У строителей, очевидно, был обед. Но это не помешало нам сделать подробный фото и видеорепортаж.

Пока предлагаем посмотреть фотоотчет. Видео появится чуть позже. Следите за обновлением статьи.

Строительство трассы Таврида: Багеровская развязка

Багеровская развязка трассы Таврида: видео с квадрокоптера

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