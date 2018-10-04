Трасса «Таврида»: объезд Симферополя готов на 13% (ФОТО)

Сегодня председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей КАРПОВ проинспектировал ход работ по строительству 5 этапа трассы «Таврида» — объезд города Симферополя.
Несмотря на то, что 5 этап согласно государственного контракта откроется для движения только в конце 2020 года, подрядная организация уже активно производит всевозможные работы на данном участке. Об этом сообщается на странице Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым в социальной сети «Facebook».
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Работы, производящиеся при строительстве 5 этапа трассы «Таврида»:
- — переустройство инженерных коммуникаций – готовность 30%;
- — разработка выемки – готовность 50%;
- — устройство насыпи – готовность 43%;
- — устройство щеб. основания – готовность – 18%;
- — устройство искусственных сооружений – общая готовность 28%;
- — строительство транспортных развязок – готовность 11%;
- — работы по устройству водопропускных труб – готовность 40%.
В строительстве задействовано около 250 единиц техники и более 400 человек. Общая готовность этапа на сегодняшний день составляет 13%.