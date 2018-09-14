Трасса «Таврида» появилась на «Яндекс картах»

Трасса «Таврида» появилась на «Яндекс картах»

«Яндекс» уже обозначил главную дорожную артерию Крыма.

Основной линией выделена существующая дорога от Керчи до Севастополя. Пунктирными линиями обозначены участки трассы «Таврида», которые строятся в обход городов и населенных пунктов.

Читайте: В пещере под «Тавридой» нашли новые останки древних животных 

Первая очередь строительства трассы «Таврида» будет сдана уже к концу текущего года — дорога от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении.

Напомним, что недавно был утвержден новый участок трассы «Таврида» от Севастополя в сторону Ялты.

Трасса «Таврида» есть на картах «Яндекс»

 

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 561