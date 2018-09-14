Трасса «Таврида» появилась на «Яндекс картах»

«Яндекс» уже обозначил главную дорожную артерию Крыма.

Основной линией выделена существующая дорога от Керчи до Севастополя. Пунктирными линиями обозначены участки трассы «Таврида», которые строятся в обход городов и населенных пунктов.

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Первая очередь строительства трассы «Таврида» будет сдана уже к концу текущего года — дорога от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении.

Напомним, что недавно был утвержден новый участок трассы «Таврида» от Севастополя в сторону Ялты.

Трасса «Таврида» есть на картах «Яндекс»

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