Трассу «Таврида» и еще 1 000 км дорог уложат с применением «суперпокрытия»

Трассу «Таврида» и еще 1 000 км дорог уложат с применением «суперпокрытия»

В России начнут масштабно применять «суперасфальт».

Технология «суперасфальт» позволяет подобрать смесь с техническими характеристиками в зависимости от особенностей климата и интенсивности движения в конкретном регионе. Кроме того, ее планируется включить в ГОСТ. В настоящий момент по заказу Росавтодора разрабатывается соответствующий стандарт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей Росавтодора.

Технология основана на методах высокотехнологичного проектирования «Superpave», которые применяются в Евросоюзе и США, среди ее особенностей — возможность использования старого покрытия при изготовления нового асфальтобетона, она также позволяет использовать местные материалы.

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«Экономия будет достигаться за счет повторного использования материалов и снижения трат на логистику. Межремонтные сроки для дорог, построенных с применением технологии «cуперасфальт», увеличатся с 4-5 лет до 12, а капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года — вдвое реже, чем сейчас», — рассказали в Росавтодоре.

По данным издания, с применением нового метода уже построено около 500 км федеральных автодорог. В частности, с применением технологии «Superpave» было уложено 8,6 км дороги на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи и 190-километровый участок трассы «Таврида». В ближайшие два года по этой технологии планируется уложить еще 1 000 км дорог.

Минусом «суперасфальта» считается его высокая стоимость. Эксперты считают, что именно по этой причине он подойдет преимущественно для крупных федеральных проектов.

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