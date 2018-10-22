Траур в Керчи: запланированные ранее мероприятия продолжают отменять

В период 40 траурных дней в Керчи отменены запланированные ранее мероприятия.

В прошедшую среду в Керчи произошла ужасная трагедия — массовое убийство учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа одним из студентов образовательного учреждения.

Читайте: Трагедия в Керчи: 30 000 человек проводили погибших в последний путь (ВИДЕО)

В связи с трагедией в период 40 траурных дней практически все общественные организации города отменили проведение запланированных ранее мероприятий. Об этом сообщает администрация города Керчь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.