Траур в Керчи: запланированные ранее мероприятия продолжают отменять

В период 40 траурных дней в Керчи отменены запланированные ранее мероприятия.
В прошедшую среду в Керчи произошла ужасная трагедия — массовое убийство учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа одним из студентов образовательного учреждения.
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В связи с трагедией в период 40 траурных дней практически все общественные организации города отменили проведение запланированных ранее мероприятий. Об этом сообщает администрация города Керчь.