«Тренд» – хорошее место по версии Яндекса!

Строительная компания «Тренд» первой из керченских строительных фирм получила знак доверия пользователей Яндекса «Хорошее место»!

Наклейки получают лучшие организации, которые пользователи Яндекса оценивают минимум на четыре балла из пяти. Рейтинг доступен на Картах, в Навигаторе и поиске Яндекса и присваивается организациям разных типов.

Напомним по результатам 2018 года компания «Тренд» стала победителем в интерактивном голосовании «Народный бренд» в четырех номинациях и получила звание абсолютного победителя 2018 года.

20 января 2019 Компания «Тренд» стала победителем голосования от новостного портала «КерчьИнфо» «ВЫБОР КЕРЧАН» в номинации «Лучшая строительная фирма Керчи 2018 года».

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