Тренировки в жаркую погоду: польза или вред?

Пройдет зима, и снова наступит теплое время года с его легкими сарафанами и майками, морем, открытыми купальниками и пляжем. Чтобы поражать окружающих подтянутой стройной фигурой, многие начинают еще с осени заниматься в тренажерных залах и совершенствовать тело.

Но что делать с тренировочным режимом летом, когда с самого утра температура на градуснике далеко за +20? Стоит ли менять или отменять на лето тренировки?

В жаркое летнее время хочется сменить душный зал на спортивную площадку возле дома.

Беговые или аэробные тренировки на улице проводите рано утром, пока не активизировался поток машин и свежий воздух не засорили выхлопные газы. Следует выбирать парковую или лесную зону с защитой от прямых солнечных лучей и удобными беговыми дорожками.

Минус таких тренировок — зависимость от погодных условий и температуры воздуха.

Если Вы занимаетесь спортом на стадионах или на территории других спортивных сооружений, обратите внимание на покрытие для спортивных площадок. Оно должно быть без видимых повреждений (трещин, порывов и провалов), иначе есть риск получить травму и экологичным.

Иногда можно провести тренировку в тренажерном зале, соблюдая некоторые рекомендации:

обратите внимание, работает ли кондиционер и достаточно ли прохладный воздух в помещении;

при высокой температуре в зале можно потерять сознание во время тренировки;

не нужно сразу после прихода в тренажерный зал идти на тренировку. Тело должно привыкнуть к перепадам температуры, чтобы чувствовать себя комфортно и не переохладиться. Можно спокойным шагом пройтись по залу около 10 минут и затем начинать разминку;

кроме кондиционера не стоит пренебрегать проветриванием помещения. Однако не стоит постоянно открывать окна, если помещение находится в здании возле дороги или находится на первых этажах здания. В таком случае вся пыль и грязь от дороги и шин вместе с потоками воздуха войдет в помещение.

Для тренировки летом нужно правильно подбирать открытую одежду и обувь, стараясь максимально снизить перегрев.

Выбирайте одежду, не стесняющую движения, без лишних резинок, мешающих кровообращению. Она не должна сильно прилегать к телу, свободный покрой и натуральная ткань обеспечат свободную циркуляцию воздуха.

Во время тренировки всегда нужно закрывать кожу от солнечных лучей на природе и от травмирования или натирания в зале. Повреждения кожи могут вызвать инфекцию и воспаление, никто не скажет точно, какое количество человек занималось до вас. Неприятным сюрпризом может стать перегрев тела и многие по этой причине прекращают тренировки в жаркое время года.

Чтобы избежать гипертермии, нужно заниматься на улице в период до 10 утра и после 7 вечера. В этих временных промежутках солнечная активность снижается и тренировка пройдет легче.

Не лишним будет напомнить о соблюдении питьевого режима.

Перед тренировкой нужно пить воду не менее чем за 1 час и к началу занятий не будет ощущения тяжести и дискомфорта. Тренеры рекомендуют выпивать достаточно воды во время тренировочного процесса до утоления жажды. После очередного подхода нужно подождать некоторое время до восстановления пульса и выпить несколько глотков воды. Такой способ снимет нагрузку на сердце и сосуды, предотвратит лишнюю потерю солей вместе с потом.

При занятиях на природе важно вовремя обратить внимание на такие симптомы: слабость, головокружение, тошнота, спутанность сознания, бледная и влажная кожа или наоборот красная и сухая. Это первые симптомы перегрева организма.

Чтобы не усугублять ситуацию нужно прекратить тренировку, сесть в тень и протереть тело смоченным водой полотенцем или платком.

Наступление лета и жаркой погоды не должны влиять на занятия спортом. Учитывая все рекомендации для тренировок летом, спорт принесет только удовольствие и пользу.