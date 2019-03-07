Американский самолёт-разведчик несколько раз облетел побережье Крыма (ВИДЕО)

Ещё два летали недалеко от Калининградской области. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в социальной сети «Twitter».

Три разведывательных летательных аппарата зафиксировали у границ России 6 марта 2019 года.

По данным ресурса, рано утром беспилотник, принадлежащий США, вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия и направился к Украине. Сначала он кружил над линией разграничения в Донбассе, а затем приблизился к российской территории и несколько раз облетел Крым.

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Позже были замечены ещё два аппарата — британский радиоразведчик и самолёт ВВС Швеции. Оба кружили недалеко от Калининградской области.

Американский самолёт-разведчик в очередной раз был замечен у берегов Крыма