Трое керчан обокрали палатки с новогодней атрибутикой и спортивной обувью

Полицейские Керчи задержали за кражу троих местных жителей в возрасте 18 и 19 лет.

Установлено, что ночью в одном из районов города трое молодых людей разрезали ножом тент торговой палатки и похитили новогоднюю атрибутику: гирлянды, бенгальские огни, хлопушки и т. д. Покинув место преступления, подозреваемые проникли и в другую торговую палатку. Обнаружив, что в палатке спортивная обувь, злоумышленники забрали около 50 пар кроссовок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий керченские полицейские установили причастность подозреваемых к преступлению. Похищенный товар изъяли.

«В совершении преступления молодые люди сознались и написали явку с повинной. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде», — рассказали в пресс-службе.

За кражу с причинением значительного ущерба санкцией указанной статьи предусмотрено наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.