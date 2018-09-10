Тройное ДТП на эстакаде в Керчи: иномарка, ВАЗ и грузовик

На путепроводе по Шоссе Героев Сталинграда столкнулись три автомобиля. На место работают сотрудники ГИБДД.

После второго светофора на эстакаде, по направлению в центр города, произошла авария. Одна за другой врезались 3 машины — ВАЗ оказался зажал между серым «Опелем» и грузовиком.

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На месте работаю сотрудники ГИБДД, они выполняют необходимые для протокола замеры. Это вызывает некоторые трудности для движения автомобилей, но незначительно.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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