Тройная авария на КУОРе

Около 9:00 в Керчи произошла авария с участием трех автомобилей. О пострадавших не сообщается.
Сегодня утром в районе остановки «КУОР» произошло ДТП с участием трех иномарок. Авария случилась в месте, где расположен выезд с улицы Рыбакова.
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Автовладельцы не пострадали. На место вызвали сотрудников ГИБДД.
Напомним, за последние сутки это уже вторя тройная авария в этом районе.
ДТП в Керчи
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.