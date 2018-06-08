Тройная авария на КУОРе

Около 9:00 в Керчи произошла авария с участием трех автомобилей. О пострадавших не сообщается.

Сегодня утром в районе остановки «КУОР» произошло ДТП с участием трех иномарок. Авария случилась в месте, где расположен выезд с улицы Рыбакова.

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Автовладельцы не пострадали. На место вызвали сотрудников ГИБДД.

Напомним, за последние сутки это уже вторя тройная авария в этом районе.

ДТП в Керчи

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