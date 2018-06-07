Тройное ДТП в Керчи: водителя увезли на скорой

Сегодня в Керчи произошла авария с участием трех автомобилей. Одному из водителей понадобилась медицинская помощь.

На перекрестке у остановки Ворошилова произошла авария с участием двух внедорожников и грузовой ГАЗели. Автомобили сильно повреждены.

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Очевидцы утверждают, что одному из участников ДТП потребовалась помощь медиков и его увезли на машине скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ. Движение затруднено.

Фото из сети.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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