Тройное ДТП в Керчи: водителя увезли на скорой

Сегодня в Керчи произошла авария с участием трех автомобилей. Одному из водителей понадобилась медицинская помощь.
На перекрестке у остановки Ворошилова произошла авария с участием двух внедорожников и грузовой ГАЗели. Автомобили сильно повреждены.
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Очевидцы утверждают, что одному из участников ДТП потребовалась помощь медиков и его увезли на машине скорой помощи.
На месте работают сотрудники ГАИ. Движение затруднено.
Фото из сети.
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.