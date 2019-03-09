Троллейбусное движение в Керчи восстановлено

Вчера на дорогах города начали работу два троллейбуса, переданные в Керчь по поручению Сергея АКСЕНОВА. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

Электротранспорт прибыл в Керчь в начале текущей недели, но не сразу был выпущен на линию. Несколько дней троллейбусы проходили «обкатку» — водители осваивали вождение нового транспорта и ездили пока без пассажиров.

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Троллейбусы марки «Транс-Альфа» рассчитаны на 105 мест и со вчерашнего дня приступили к перевозке пассажиров.