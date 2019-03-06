Троллейбусы в Керчи пока ездят без пассажиров

Со вчерашнего вечера водители «обкатывают» три троллейбуса, переданные Керчи из Симферополя. Об этом сообщает глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей странице в «FACEBOOK».

«Троллейбусы марки «Транс-Альфа» выше классом, чем прежние, модель более модернизированная. Но наши водители справляются. Имея большой стаж работы, они быстро учатся управлять новым транспортом», — пишет БОРОЗДИН.

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Тестирование электротранспорта проходит под руководством специалиста-наставника, специально приехавшего из Симферополя обучать керченских водителей.

Вчера и сегодня утром обкатка транспорта велась в троллейбусном парке, но сегодня к обеду троллейбусы вышли на городские улицы. Пока они ездят без пассажиров, но как только водители будут готовы, транспорт начнет обслуживать керчан.