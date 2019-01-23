Турция уведомила Киев о поездке по Крымскому мосту в Керчь

Турция уведомила Киев о поездке по Крымскому мосту в Керчь

Консулы приехали из Новороссийска.

После трагедии на судах в Черном море, представители турецкого консульства в Новороссийске приехали в Керчь, куда были доставлены пострадавшие моряки и тела погибших. О поездке консулов в Крым Турция сообщила в Киев.

Читайте: Как моряки спасались от пожара на танкере в Черном море?

«Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым, для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции, впоследствии инцидента с двумя судами 21 января», — сообщает посол Украины в Турции Андрей СИБИГА на своей странице в Твитер. 

Консулы приехали в Керчь по Крымскому мосту.

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.