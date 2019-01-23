Турция уведомила Киев о поездке по Крымскому мосту в Керчь

Консулы приехали из Новороссийска.
После трагедии на судах в Черном море, представители турецкого консульства в Новороссийске приехали в Керчь, куда были доставлены пострадавшие моряки и тела погибших. О поездке консулов в Крым Турция сообщила в Киев.
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«Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым, для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции, впоследствии инцидента с двумя судами 21 января», — сообщает посол Украины в Турции Андрей СИБИГА на своей странице в Твитер.
Консулы приехали в Керчь по Крымскому мосту.