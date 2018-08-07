Туристический информационный центр у автомобильных подходов к Керчи может открыться уже к концу года

Туристический информационный центр на въезде в Керчь с Крымского моста может открыться уже в конце года. Об этом сегодня сообщила на совещании в администрации города.
На встрече также присутствовала заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Людмила БАБИЙ.
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Она рассказала, что ТИЦ представляет для Керчи высокую важность и должен появиться на автомобильных подходах Крымского моста со стороны нашего города уже к концу этого года.
ТИЦ представляет из себя место, в котором гости нашего города смогут увидеть на карту Керчи самые интересные места в нашем городе (кафе, гостиницы, хостелы, музеи и т.д). По ее словам, в других городах данные объекты существуют повсеместно, а их организацией занимаются частные предприниматели.
«Очень многие города с системой ТИЦов действуют за счет предпринимательской инициативы, так как там развернута торговля сувенирами, там продаются какие-то услуги питания, экскурсионные маршруты», — рассказала Людмила Ивановна.