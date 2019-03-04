Туристов в Керчи встречает свалка мусора

Проблема с вывозом мусора по-прежнему остро стоит в городе. Что говорить о дворах и отдаленных районах, если в самом центре Керчи «гордо» возвышаются контейнеры, переполненные мусором.

Такую картину можно наблюдать возле центрального Фуршета, где как раз останавливаются экскурсионные автобусы, привозящие гостей города полюбоваться достопримечательностями Керчи.

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«Видимо, с этой мусорной площадки начинается туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», — пишет керчанка, разместившая фото мусорных контейнеров в соцсетях.

Хотелось бы, чтобы туристов, приехавших познакомиться с 2600-летней историей Керчи, встречали не переполненные мусорные баки, а красивый и ухоженный город.