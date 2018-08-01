Туристов вводят в заблуждение или как попасть в крепость «Керчь»?

Попасть в крепость «Керчь» всегда было проблематично. Ранее, когда вход находился с северной стороны, добраться до главных ворот можно было только на личном автомобиле либо пешком, пройдя 3 километра от ближайшей остановки.

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Во время строительства Крымского моста участок дороги, ведущей в крепость, был полностью уничтожен для проведения автоподходов. Теперь для туристов открыли южный вход в самую большую достопримечательность города. К сожалению, ситуация от этого почти не изменилась: тем, у кого нет возможности приехать на экскурсию на авто, придется идти почти 2 километра по степной и достаточно пыльной местности.

Туристов в Керчи вводят в заблуждение

Еще одной неприятной «изюминкой» посещения памятника истории станет для туриста, не знакомого с городом, дорожный указатель, который и по сей день «отправляет» всех в крепость «Керчь» по старому, уже несуществующему пути.

Как проехать в крепость «Керчь»?

На данный момент официальный вход в крепость «Керчь» для посетителей находится с южной стороны (в районе «Семи ветров»). Ближайшая остановка — «ул. Олега Кошевого», конечная 40-го, 28-го и 20-го маршрутов.

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После остановки желающим попасть в крепость следует спуститься вниз по асфальтированной дороге (пер. Поветкина) и свернуть налево, далее идти прямо по ул. Колхозной чуть более 1500 метров.

На автомобиле подъезд такой же — через переулок Поветкина и Колхозную — по довольно пересеченной местности, так что будьте осторожны и берегите подвеску.

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