Туристская отрасль принесла бюджету Крыму на 26% денежных средств больше чем в прошлом году

Прямые налоговые поступления в бюджет Крыма от туристской отрасли выросли на 26,6%. Об этом сообщает Министерство курортов и туризма Республики Крым.

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«По данным Управления Федеральной Налоговой Службы по Республике Крым за первое полугодие 2018 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристки отрасли составили 1 170,78 млн руб., что на 26,6% больше суммы налоговых поступлений, поступивших за январь-июнь 2017 года», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим ВОЛЧЕНКО, отчитываясь по итогам летнего сезона.

Прямые доходы в свою очередь составили в общей сумме 6%. В аналогичный период 2017 года, данная доля составила всего 3,3%

«По экспертной оценке, сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом отраслей в объеме 25 %», — дополнил министр.

Он также рассказал, что работа по подготовке к следующему курортному сезону уже начата.

«Работа по подготовке к новому курортному сезону уже начата. И домашним заданием для нас, в первую очередь, является создание механизмов мягкой легализации теневого гостиничного бизнеса, что несомненно позволит увеличить поступления в бюджет от туристской отрасли, а также повысит ответственность предпринимателей перед туристами в плане обеспечения их комфорта и безопасности», — отметил Вадим ВОЛЧЕНКО.

Помимо этого, он отметил, что что с начала 2018 в Крыму отдохнуло 6,14 млн. туристов. Это в свою очередь на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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