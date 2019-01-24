Турнир по дзюдо прошел в Керчи

Соревнования на приз газеты «Керченский рабочий» по дзюдо среди юношей 2003-2005 г.г. рождения состоялись в Керчи 18-20 января 2019 года. Такой турнир устраивается ежегодно, начиная с 1975 года.

На этот раз в турнире приняли участие 137 спортсменов из 19 городов – в том числе из городов и сел Крыма, Донецка и Луганска, Новороссийска и Темрюка, Геленджика и Майкопа, Ставропольского края, и т.д.

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Турнир традиционно проходил во Дворце спорта «Судостроитель», и его главным организатором и судьей является Николай АЛЕКСАХИН, который воспитал уже не одно поколение талантливых дзюдоистов.

Керченские спортсмены показали неплохие результаты. Так, ученики керченской школы №4 заняли призовые вторые и третьи места в разных весовых категориях.

Участники турнира выражают благодарность редакции газеты «Керченский рабочий» за помощь в проведении спортивных соревнований.