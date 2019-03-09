Турнир по волейболу прошел в Керченском политехе

Турнир по волейболу прошел в Керченском политехе

06 марта в спортивном зале Керченского технологического техникума, прошел турнир по волейболу среди студентов второго курса, посвященный 8 Марта.

Соревнования прошли по круговой системе, согласно правил  FIVB.

В результате упорной однодневной борьбы, первое место  завоевал дружный коллектив 521 (профессия — Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

Второе место —  команда группы № 921 группы (профессия — Слесарь по ремонту строительных машин, на третьем  месте —  группа № 821 (профессия — повар, кондитер).

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Команда победителей выступила в следующем составе: Сергей МРИНСКИЙ, Михаил ГЛАДКИЙ, Алексей СЛИЗКИЙ, Вадим ЛЕВЕНЦОВ, Алина ЕРМИЛИНА.

Лучшим игроком  турнира по единогласному решению судейской коллегии признан – Михаил ГЛАДКИЙ. (521 группа)

Качественную подготовку, организацию и  проведение соревнований  обеспечила судейская бригада в составе – главного судьи Виталия МИЛЮХИНА,  секретаря — Сергея БИХОВЕЦ.

 

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