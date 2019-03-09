Турнир по волейболу прошел в Керченском политехе

На празднике Масленицы в Керчи ограничат продажу алкоголя 09.03.2019 в 13:46 В воскресенье, 10 марта, по распоряжению администрации города Керчи будет …

В Крыму пенсионер МВД выращивал наркотики 09.03.2019 в 13:02 За незаконное культивирование наркотических средств в особо крупных размерах и …

Предприятия Керчи вернули долги по зарплате 09.03.2019 в 12:18 По требованию прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в размере …