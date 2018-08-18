Турпоток в Крыму вырос с начала года до 28%

Туристический поток в Республику Крым продолжает расти. С начала года он вырос до 28% — 4,3 миллиона человек. В том числе – 800 000 туристов прибыло из Украины. Об этом в пятницу журналистам ТАСС сообщил руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег САФОНОВ.

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«Мы оцениваем прохождение высокого туристского сезона в 2018 году как исключительно успешное. По состоянию на текущий день, уже отдохнуло в Крыму 4 млн 368 тыс. туристов, что на 28% больше, чем по итогам прошлого года. Динамика очень хорошая», — рассказал он.

Олег САФОНОВ также отметил, что наблюдается очень активный рост туристов из Украины, которые едут на отдых в Крым. Он рассказал, что по данным на сегодняшний день, в Крыму отдохнуло более 806 000 украинцев.

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