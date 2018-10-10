Творческие коллективы Керчи стали лауреатами республиканского конкурса

Ансамбль «Варирач» городского центра культура и досуга Керчи получил дипломы на крымском региональном конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

В Советском районном Доме Культуры состоялся восьмой региональный фестиваль-конкурс крымскотатарской культуры «Ички нагъмелери». В конкурсной программе приняли участие 58 творческих коллективов и исполнителей из восьми регионов Республики Крым.

Читайте: Керченские танцоры продолжают приносить городу новые победы

Керчь была представлена ансамблем крымскотатарского танца «Варирач». Средняя группа творческого коллектива получила дипломы первой и второй степени, а младшая – диплом лауреата второй степени.

В дальнейшем победители фестиваля примут участие в заключительном этапе Республиканского конкурса крымско-татарской культуры «Кефе гуллери», который пройдет 28 октября в Феодосии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.