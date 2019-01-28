Творческий коллектив из Керчи победил на республиканском фестивале (ФОТО)

В субботу в Феодосии состоялся I Республиканский фестиваль крымскотатарской культуры.

Участники фестиваля приехали со всех уголков Республики Крым. В состав жюри вошли заслуженные деятели культуры и искусства, народные и заслуженные артисты и исполнители народного творчества.

Керченские воспитанники ансамбля крымскотатарского танца «Мерджан» выступили с тремя танцевальными композициями и привезли с фестиваля два диплома лауреатов 1 степени и диплом лауреата 2 степени в номинациях народная крымскотатарская хореография и стилизованная крымскотатарская хореография. За бережное сохранение и популяризацию культурного наследия, повышение исполнительского мастерства крымскотатарских национальных творческих коллективов и сольных исполнителей оргкомитет Республиканского фестиваля вручил благодарность руководителю ансамбля «Мерджан» — Алие Болатовне ИСЛЯМОВОЙ.

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Фестиваль проходил под патронатом Министерства культуры Республики Крым и Феодосийского городского совета.

Творческий коллектив из Керчи победил на республиканском фестивале