Тхэквондисты Керчи привезли золото с самых крупных соревнований в России

С 12 по 14 октября, в Москве проходили самые крупные в России соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Московской школы таэквон-до».

В 10-ом юбилейном турнире приняли участие около 1500 спортсменов, представляющие 62 спортивные делегации из 5 стран. На 10 спортивных площадках спортсмены всех возрастных категорий соревновались в спарринге, формальных упражнениях и спецтехнике.

Команда «Керченского Союза Тхэквондо», была представлена только юниорским составом (14-15 и 16-17 лет). Выступили наши спортсмены на «отлично». Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

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Золотые медали в соревнованиях по спаррингу завоевали: Олег ПАРФЕНЕНКО (до 50 кг) и Валерий ГРИНЕВ (свыше 70 кг). Очень близка к золоту была и Анна ГОРОЖАНСКАЯ (до 64 кг), но, к сожалению, в 1/2 финала очень спорным решением судей она уступила будущей победительнице турнира и заняла лишь 3-е место.

Еще одну бронзовую медаль, в весовой категории свыше 75 кг, завоевал, воспитанник «Керченского Союза Тхэквондо», а ныне — студент Московского энергетического института, Дмитрий БРАГЭ.

К сожалению, старался, но не смог завоевать призовых мест, Артем КАСАТКИН (до 55 кг).

Руководство «Керченского союза Тхэквондо» благодарит родителей за помощь в организации поездки.

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