Тысячи скорбящих прощаются с погибшими в керченской трагедии

Сегодня, 19 октября, на главной площади города проходит траурная церемония прощания с погибшими в нападении на Керченский политехнический колледж. На месте проведения скопились тысячи людей, которые пришли почтить память жертв трагедии. Несмотря на плотное скопление людей, скорбящие продолжают подтягиваться к огороженной территории с цветами и траурными лентами, многие не могут сдержать слез.

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Власти Крыма и города выразили соболезнования родственникам погибших, после чего на площади Ленина прошла панихида. После церемонии в центре города, прощание переместится на городское кладбище, где погибших похоронят не центральной аллее.

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